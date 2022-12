TOMMASO PELLEGRINO (IV): “IL TERZO POLO PUNTO DI RIFERIMENTO DI TUTTO IL PAESE”

“Con l’approvazione del processo di federazione tra Italia Viva ed Azione, il Terzo Polo si conferma un importante punto di riferimento per tutta l’area moderata del Paese”. Lo dichiara il Consigliere Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino.

“Noi ci confrontiamo sui temi”, continua Pellegrino, “con tutti, compreso il Governo di Giorgia Meloni e qualora ci fossero intese sulle nostre idee, siamo pronti a sostenere il progetto. Siamo all’opposizione ma siamo al lavoro per l’Italia e per realizzare le cose che abbiano un interesse per tutti i nostri cittadini. La nostra sarà una opposizione attenta ma decisa se dovessimo trovarci a confronto con provvedimenti contrari all’interesse del Paese.”