DE LUCA IN PIAZZA A ROMA: LA CONTA DEI SINDACI E LA PRESSIONE SUL PD PER IL TERZO MANDATO

C’è molta attesa per la manifestazione di domani, a Roma, voluta e convocata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, per dire un secco no alle politiche portate avanti dal Governo Meloni in materia di fondi agli enti locali ma, soprattutto, per verificare la forza attrattiva del Presidente della Regione Campania nei confronti degli amministratori locali. Una conta dei sindaci da inviare non tanto a Palazzo Chigi quanto alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico che, nonostante tutto, non ha sciolto le riserve sul sostegno a De Luca per l’eventuale terzo mandato.

Quella di Roma sarà una piazza politica, fatta di amministratori e non di cittadini, composta dai Sindaci della Campania che, ogni giorno, si interfacciano con gli uffici della Regione Campania e che rappresentano per De Luca un importante bacino elettorale in vista delle prossime elezioni elezioni regionali del 2025.