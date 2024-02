FORZA ITALIA RALLENTA TUTTE LE TRATTATIVE NEI COMUNI IN VISTA DEL CONGRESSO NAZIONALE

Tutti in attesa del congresso nazionale di Roma del prossimo 24 Febbraio: e cosi’, in casa Forza Italia, anche le trattative per la scelta dei candidati e degli alleati nei diversi comuni della Provincia di Salerno chiamati al voto, stanno subendo qualche rallentamento. Il motivo ? C’è la priorità della celebrazione del congresso nazionale di Roma dove Antonio Tajani verrà confermato Coordinatore Nazionale ma dove verranno eletti anche i quattro Vice Coordinatori Nazionali. E, proprio dall’esito di questa elezione, dipendono altri equilibri territoriali, decisivi in vista non solo delle Europee ma anche delle prossime elezioni comunali. E, in conclusione, con una classe dirigente tutta impegnata sul fronte nazionale, diventa complicato anche poter tenere una riunione sui territori. Insomma, l’impressione è che tutto venga deciso dopo il 24 Febbraio.

