ROCCAPIEMONTE. VINCENZO GRIMALDI: “MENSA SCOLASTICA DA RIAPRIRE SUBITO, PRONTO A VOTARE VARIAZIONE DI BILANCIO”

“In qualità di consigliere comunale manifesto la mia solidarietà alla DS Anna De Simone al personale Docente e Ata a tutte le famiglie e ai bambini della scuola dell’infanzia e scuola primaria, plessi casali, che stanno subendo la chiusura della mensa da parte dell’asl, dei vigili del fuoco e dei nas.

La mensa chiusa è da riaprire subito, sicuramente la giunta si troverà a variare il bilancio in via d’urgenza e quando questa sarà ratificata in consiglio troverà il mio voto favorevole.”

E’ quanto dichiara, in una nota, Vincenzo Grimaldi, Consigliere Comunale di Roccapiemonte.

Sul plesso, però, bisogna fare un analisi più approfondita, non basta, secondo me, strumentalizzare il momento, ma avere una visione di futuro perché la scuola nelle frazioni è un presidio importante per questa parte di paese. C’è bisogno quindi di rafforzare il suo ruolo di didattica a tempo pieno, unica possibilità per attrarre popolazione scolastica. C’è bisogno di rafforzare il ruolo di polo con la palestra, che io stesso ho proposto di progettare da assessore, che ora può essere presentata ai finanziamenti grazie al fatto che esiste ora uno strumento urbanistico approvato. C’è bisogno quindi di una riflessione più approfondita delle reali esigenze delle frazioni a partire dalle strutture essenziali come le scuole, nelle quali è riposto il futuro della nostra cittadina.Questo è il dovere della politica del fare e non delle chiacchiere dei politicanti di mestiere.”