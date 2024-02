FRANCO MARI (AVS): “FARE CHIAREZZA SUL FUTURO DEI DIPENDENTI CONSORZIO DI BACINO”

È convocata per domani, venerdì 16 febbraio, alle ore 12,00 presso la Casa della Sinistra in piazza Mario Ricciardi n. 5 a Salerno, una Conferenza Stampa dell’On. Franco Mari per illustrare agli organi d’informazione la situazione relativa ai lavoratori ex dipendenti del Consorzio di Bacino SA2, ai quali è negata la possibilità di ricevere, come loro diritto, l’erogazione delle somme relative al Trattamento di Fine Servizio.

Dopo numerose iniziative sindacali e dopo una specifica interrogazione dell’On. Mari al Ministero del Lavoro, che non ha dato le risposte attese, si registra una pericolosa inerzia delle istituzioni locali. È giunto il momento di informare la comunità salernitana di questa vera e propria ingiustizia che si sta consumando a danno di centinaia di famiglie residenti nella nostra Provincia.