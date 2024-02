SAN MARZANO SUL SARNO. E’ CARMELA ZUOTTOLO LA CANDIDATA UFFICIALE DI FORZA ITALIA

L’ex Sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo è la candidata ufficiale, scelta e voluta da Forza Italia, per la prossima tornata per le Comunali 2024. Dopo essere stata sfiduciata, con la firma di alcuni rappresentanti della sua maggioranza, Carmela Zuottolo ritorna in campo con la benedizione del partito degli Azzurri e con una campagna elettorale che, almeno per il momento, non vede altri nomi in campo. A sostenere, in maniera decisa, la candidatura di Carmela Zuottolo è stato direttamente il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che sta seguendo, in prima persona, le evoluzioni politiche nel Comune dell’Agro.

Share on: WhatsApp