EUROPEE 2024. RENZI PROVA A RILANCIARE ITALIA VIVA ED ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA

“Sono molto preoccupato per la situazione internazionale e per la costante sottovalutazione dei problemi di politica estera. Io continuo a fare politica sulle questioni italiane: oggi alle 15 interrogo in Aula in diretta Rai Salvini, sono intervenuto più volte in questi giorni in Aula su tanti argomenti, stasera tornerò dopo tre anni da Lilli Gruber ad ‘Otto e mezzo’, su La7. Insomma, la mia parte la faccio come sempre, più di sempre”. Lo afferma, nella Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che prosegue: “Ma la situazione internazionale è molto seria, anche se pochi se ne occupano. Uno dei motivi per cui mi candido alle elezioni Europee è rimettere le questioni geopolitiche al centro dell’agenda di Bruxelles. Capisco che possano sembrare noiose. Ma da queste questioni dipende il futuro del pianeta. E la dignità della politica”.

