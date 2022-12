DE LUCA SFIDA FICO: “SI VUOLE CANDIDARE ? LO ASPETTO ALLE PROSSIME REGIONALI”

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca risponde all’ex Presidente della Camera Roberto Fico che, solo ieri, aveva bocciato l’ipotesi di un terzo mandato per l’attuale Governatore della Campania, lasciando intendere che il Movimento 5 Stelle non avrebbe mai sostenuto una ipotesi del genere. E De Luca replica, usando i toni consueti, che “sarà un piacere averlo come antagonista alle prossime Regionali. Non so cosa stia facendo adesso, so che gode di appartamenti e di uffici pagati dai contribuenti italiani. I 5 Stelle quando si sono candidati contro di me hanno preso il 10%, lo aspettiamo con piacere alle prossime elezioni regionali”.

Share on: WhatsApp