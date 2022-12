LUIGI CIRILLO (PIU’ EUROPA): “APPROVATO EMENDAMENTO PER OLIMPIADI MONTI LATTARI”

Approvato l’emendamento a firma del consigliere regionale di +Europa Luigi Cirillo che prevede un contributo di 30mila euro per l’anno 2023 in favore del Comune di Pimonte per l’organizzazione delle Olimpiadi dei Monti Lattari. “Promuovere una corretta alimentazione e la pratica dell’attività sportiva per educare i più giovani alla cultura del vivere sano è l’obiettivo alla base dell’emendamento che ho presentato al Bilancio e che è stato approvato in Commissione – spiega Cirillo – 30 mila euro a disposizione del comune di Pimonte per le Olimpiadi dei Monti Lattari servono a dimostrare che con un investimento sostenibile, la Regione, può incentivare la realizzazione di progetti in grado di coinvolgere i cittadini rendendoli protagonisti di iniziative volte al loro benessere”. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro congiunto svolto con il primo cittadino di Pimonte Francesco Somma. “La sinergia tra le istituzioni – dice il sindaco – diventa uno strumento importante per i cittadini e i suoi territori. In commissione Bilancio, grazie ad un bel lavoro di squadra, sono passati emendamenti importanti che riguardano il nostro comune. In particolare quello che riguarda la realizzazione di una manifestazione sportiva dove promuovere sana pratica sportiva e corretta alimentazione a km0. Ci metteremo subito a lavoro per mettere a frutto quanto stanziato dal governo regionale”.

