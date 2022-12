UNISA AD AVELLINO. ANTONIO ILARDI: “SI PRIVANO GLI STUDENTI DELLA VITA DEL CAMPUS”

“In definitiva: l’Università di Salerno fu allocata nella Valle dell’Irno per favorire l’accesso agli studenti della provincia di Avellino, ora, addirittura, nascono tre corsi di laurea ad Avellino in cui, peraltro, gli studenti non godranno nè dell’esperienza del campus nè del contatto con l’universitas dei saperi. Ma davvero si può ridurre una esperienza universitaria ad una sommatoria di corsi ed esami, ovunque si tengano?!”

Lo scrive l’imprenditore del settore del turismo Antonio Ilardi.

Ma davvero un investimento così ambizioso come il campus di Fisciano può rischiare di essere svuotato progressivamente dislocando sul territorio corsi e funzioni?! Si ripensi piuttosto al collegamento su ferro tra città di Salerno e Campus. Torniamo ad occuparci del nostro Ateneo!