DECRETO FISCO. IN ARRIVO ALTRI 990 MILIONI DI FONDI PER LE REGIONI ED I COMUNI

Via libera delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato all’emendamento dei relatori, Emiliano Fenu (M5S) e Mauro Laus (Pd) che prevede uno stanziamento di 990 milioni nel 2021 principalmente destinato alle Regioni (600 milioni) come contributo alle ulteriori spese sanitarie per fronteggiare l’emergenza Covid. Le altre risorse sono destinate, per 150 milioni, ai Comuni capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite superiore a 700 euro; 150 milioni a Comuni della Regione Sicilia e (rispettivamente 40 e 50 milioni) per le entrate dalla raccolta dei giochi per le Province autonome di Trento e Bolzano. Con un sub-emendamento a firma Daniele Manca (Pd), si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 23 dicembre prossimo al ministero della Salute una relazione dettagliata sulle prestazioni assistenziali per l’emergenza Covid erogate nel 2021. Su quella base, entro il 31 dicembre, il Ministero espleta le opportune verifiche e poi Regioni e Province autonome potranno rendere disponibili le risorse correnti a valere sul fondo sanitario nazionale 2021 per i rispettivi servizi sanitari prescindendo dalle disposizioni sulle singole linee di finanziamento. In caso di relazione incompleta si considera che l’esito della verifica sia negativo. Infine si prevede che Regioni e Province autonome assicurano le prestazioni assistenziali nel 2021 e 2022 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

