CLAUDIO LOTITO SENATORE DELLA REPUBBLICA ? IL CASO ARRIVA IN AULA PER IL VOTO

Claudio Lotito è ad un passo dall’ingresso di Palazzo Madama, a poche ore dalla concreta possibilità di ottenere un seggio in Senato, in rappresentanza di Forza Italia. Dopo la deliberazione della Giunta per le Elezioni, la antica questione del ricorso presentato da Claudio Lotito contro l’attuale senatore Vincenzo Carbone, eletto con Forza Italia, salvo poi transitare in Italia Viva, giunge al vaglio dell’Aula di Palazzo Madama.

I rumors, provenienti da Roma, sembrano essere favorevoli ad un imminente ingresso in Senato di Claudio Lotito che si troverebbe parlamentare a poche settimane dal voto per l’elezione del Presidente della Repubblica ed a poco piu’ di un anno dalla fine della Legislatura.

Quando Lotito ha vinto il ricorso in giunta, il governo era cambiato, ed era giallorosso.

Forza Italia era sempre all’opposizione, ma intanto il competitor di Lotito, cioè il senatore Carbone, era passato da Forza Italia a Italia viva, entrando così in maggioranza. Ora lo scenario è un altro ancora. C’è la grande coalizione, la (quasi) unità nazionale: Forza Italia e Italia viva sono alleate nel governo di Mario Draghi. Ecco che fare previsioni su come andrà a finire in Aula non è semplice. Che la partita sarà combattuta si è visto già al momento di decidere quando giocarla. Il calendario prevedeva che la discussione cominciasse domani. Ma Lega e Italia Viva hanno chiesto uno slittamento, un po’ perché sono in corso i lavori sul dl fisco e un po’ perché domani i renziani hanno in agenda l’incontro con Draghi sulla manovra. Il voto d’Aula ha bocciato la richiesta di rinvio, che però c’è stato lo stesso su decisione dei capigruppo. Ma di un solo giorno.