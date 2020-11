DONATO PICA: “TEMPI RAPIDI PER OSPEDALE DI COMUNITA’ A SANT’ARSENIO”

Salvo differimenti non prevedibili al momento, il 2022 sarà l’anno della ripartenza dell’Ospedale SS Annunziata di Sant’Arsenio come Ospedale di Comunità e, quindi, struttura sanitaria al servizio del territorio. Ad annunciarlo il Sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica che traccia il cronoprogramma dei lavori previsti sulla struttura e che dovrebbero concludersi, secondo le stime dello stesso Pica entro il 31 dicembre 2021. La conversione dell’ex struttura ospedaliera in ospedale di Comunità, assume grande rilevanza anche per lo sviluppo dell’intero territorio essendo stata inserita tra le primarie opere da realizzare nell’ambito del progetto di Strategia delle Aree Interne che vede come ente capofila la Comunità Montana. L’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, è stato un importante passo verso la nascita del nuovo presidio sanitario e che va ad aggiungersi agli interventi già avviati sulla struttura per un importo di 700 mila euro, per opere di efficientamento e messa in sicurezza dell’intero edificio, la cui consegna dei lavori è avvenuta nei giorni scorsi da parte dell’Ufficio Tecnico aziendale alla ditta incaricata. “Entro 6 mesi – assicura Pica – prevediamo di raggiungere uno stato dei lavori molto avanzato”. Dopo l’approvazione del Progetto Esecutivo si è provveduto alla sua immediata trasmissione alla SORESA che si occuperà dell’indizione e dell’espletamento della gara. “Sono già intervenuto presso la Soresa – dichiara il sindaco Pica – per chiedere l’adozione di una procedura accelerata che consiste nella delega all’Asl per le procedure di gara con il percorso semplificato previsto dai decreti recenti di accelerazione delle procedure”. I lavori previsto dal progetto esecutivo prevedono un costo pari a circa 1 milione di euro, somma peraltro già stanziata ed inserita nel Bilancio aziendale. “I prossimi passi – spiega Pica – saranno la realizzazione del Consultorio Familiare e dell’Unità complessa delle cure Primarie”. Auspicando che non intervengano nuovi rallentamenti nelle operazioni, il Sindaco Donato Pica, fissa come data stimata per l’entrata in funzione dell’ospedale SS Annunziata il 31 dicembre del 2021.

TRATTO DA Uno TV WEB