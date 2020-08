EBOLI, COMUNALI 2020. MASSIMO CARIELLO “CIVICO” AUTENTICO SENZA LISTE DI PARTITO

Massimo Cariello, Sindaco di Eboli, candidato alle elezioni del prossimo 20 e 21 Settembre per il suo eventuale secondo mandato, ha fatto una scelta di campo ben precisa: nessun simbolo di partito nella sua coalizione, solo liste civiche per la nuova campagna elettorale ed una coalizione nella quale si ritroveranno uomini e donne di ogni schieramento politico, legati da un programma civico e territoriale. Una scelta forte che coincide anche con la campagna elettorale per le Regionali 2020 che lo stesso Cariello punta a tenere distinta e separata da quella per le Comunali 2020. L’obiettivo è quello di chiudere l’accordo con almeno 5 liste ma, da voci che giungono dal Comune della Piana del Sele, gli schieramenti in campo per sostenere la candidatura di Massimo Cariello potrebbero arrivare anche a 6.

