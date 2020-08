PAGANI, COMUNALI 2020. CON DE PRISCO SINDACO QUATTRO LISTE CIVICHE IN CAMPO

Saranno quattro le liste civiche che sosterranno la candidatura a sindaco di Pagani di Lello De Prisco, l’avvocato paganese che, anche in queste giornate di relax, sta continuando a lavorare per definire candidature e per limare il programma elettorale che verrà presentato alla città nei prossimo giorni.

Quattro gli schieramenti civici che, dunque, accompagneranno Lello De Prisco nella sua campagna elettorale verso Palazzo di Città: Orizzonte Comune, DiSegno Pagani, Pagani Protagonista e Civicamente.

A coordinare l’attività di Pagani Protagonista saranno Biagio Iuliano ed Aniello Forino, per Orizzonte Comune Giosi Tortora e Vincenzo Ferrante, ad occuparsi della Lista Civicamente ci saranno Salvatore Visconti e Gerardo Palladino, mentre per DiSegno Pagani Antonio Avigliano ed Aniello Castiglione.