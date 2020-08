REGIONALI 2020. ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE) RESPINGE ACCUSE SU SITO COMPOSTAGGIO

“Ero in prima linea quando abbiamo organizzato ogni pacifico corteo per far si che le regole scritte da precedenti amministratori fossero rispettate e abbiamo agito nelle sedi opportune per ripristinare tale diritto quando è stato violato e resto in quella posizione affinché venga preservata la correttezza delle regole.”

E’ quanto scrive Enza Cavaliere, assessore comunale di Mercato San Severino, oggi candidata al Consiglio Regionale con la Lista De Luca Presidente.

“Avere centri di smaltimento in tutta la regione è cosa obbligatoria(tra le tante LR 26 maggio 2016 n 14) perché obbligatorio è raggiungere come obiettivo minimo almeno il 65% della quota di recupero di ciò che quotidianamente produciamo come rifiuti; se abbiamo scelto tutti di differenziare e frazionare l’immondizia lo abbiamo fatto nell’ottica di salvaguardare l’ambiente riciclando il più possibile, attivando una economia circolare che dovrebbe farci inquinare meno e risparmiare di più.

Nessuno quindi millanta, come qualcuno fa credere, che la sottoscritta chiederà consensi per bloccare lavori o altre baggianate. La sottoscritta si batterà sempre affinché vengano RISPETTATE LE REGOLE e affinché arrivino in consiglio le istanze del nostro territorio intero, oltre e sopratutto quelle della nostra amata Città di Mercato S.Severino, MAI DIFESA , anzi bistrattata DAGLI AMMINISTRATORI e POLITICANTI

DELLE CITTA’ VICINE, per i quali qualcuno in questi giorni verrà nelle vostre case a chiedere addirittura voti.

L’invito è quindi a votare chi ci ha tutelato, chi ci tutela e ci tutelerà, non chi vi svende da sempre.”