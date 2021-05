EBOLI, COMUNALI 2021. E’ L’ORA DELLA CANDIDATURA DI COSIMO PIO DI BENEDETTO

Ha scelto i social per presentare alla città di Eboli la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali: l’ex Vice Sindaco Cosimo Pio Di Benedetto, domani domenica 9 maggio, a partire dalle 18.00, illustrerà le ragioni della sua discesa in campo come candidato sindaco per il Comune di Eboli. Una candidatura, quella di Di Benedetto, che era data per scontata negli ambienti politici della città della Piana del Sele dove si attende, ancora, la scelta dell’ex parlamentare Tonino Cuomo come anche quella del Partito Democratico che ha già indicato il nome di Luca Sgroia come possibile candidato sindaco.

