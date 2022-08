ECCO I CANDIDATI DELLA LEGA NELLE LISTE PROPORZIONALI DELLA CAMPANIA

Anche la Lega di Matteo Salvini ha depositato, ufficialmente, l’elenco delle candidature per la prossima campagna elettorale per le Politiche del 25 Settembre. Ecco tutti i nomi dei candidati in Campania.

Senato Campania 1

Castiello / Pepe / Russo / Bellobuono

Senato Campania 2

Cantalamessa / Iaverone / Mingione / Gerardo

Camera

Campania 1 P01

Borrelli / Esposito / Frecciarulo / Onofaro

Campania 1 P02

Nappi / Donnarumma / Fellone / Ambrosino

Campania 2 P01

Zinzi / Piccerillo / Fellone / Lettieri

Campania 2 P02

Gava / Zinzi / Grande / Santoro