Entra subito nel vivo la campagna elettorale per la Lega in Provincia di Salerno: il 25 Agosto, infatti, sarà nel Golfo di Policastro il leader della Lega Matteo Salvini per l’apertura della campagna elettorale di Attilio Pierro, consigliere regionale della Lega e candidato di tutto il centro destra nel Collegio Eboli-Cilento. Per Pierro, dunque, una partenza con il botto proprio nel territorio del suo collegio con la presenza del leader del partito Matteo Salvini.

Share on: WhatsApp