ANTONIO IANNONE: “GRAZIE A GIORGIA MELONI PER LA CANDIDATURA COLLEGIO UNINOMINALE SENATO”

“Grazie a Giorgia Meloni per avermi candidato nel collegio uninominale del Senato di Salerno in rappresentanza di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Non mi risparmierò in questa campagna elettorale così come non mi sono risparmiato negli oltre quattro anni di mandato parlamentare.”

Lo scrive il Senatore di FDI Antonio Iannone.

Chiederò nuovamente perdono alla mia famiglia e a tutti gli affetti personali che trascuro o ai quali non dedico il tempo che vorrei. Abbiamo un sogno da completare: Giorgia Meloni Premier e un’Italia forte, orgogliosa, protagonista, giusta, a testa alta. Eravamo dei visionari quando abbiamo fondato Fratelli d’Italia ed ora siamo l’unica speranza. Grazie agli Amici che ci sono sempre stati e a tutti quelli che ci saranno. Desidero esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno dato la disponibilità a candidarsi con noi certo che saremo tutti i prima linea per cancellare 10 anni di disastri della sinistra. Il nostro sarà il Partito dei militanti e non dei candidati, questo farà la differenza, come sempre. In bocca al lupo a tutti coloro che sono in squadra con noi ed anche ai nostri avversari.

Pronti per la Patria, Pronti per l’Italia.