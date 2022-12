ELEZIONE MEMBRI LAICI DEL CSM: LA SEDUTA DEL PARLAMENTO RINVIATA AL 17 GENNAIO

E’ stata rinviata al 17 gennaio 2023 la seduta plenaria del Parlamento, convocata per l’elezione dei 10 membri laici che andranno a comporre una parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo spostamento della data ha determinato, anche, uno slittamento dei termini per la presentazione delle candidature che, adesso, scadranno il prossimo 9 Gennaio. Sulla elezione dei membri laici del CSM il Governo Meloni giocherà la prima partita all’interno della stessa maggioranza, considerato che il centro destra puo’ determinare, in Parlamento, l’elezione di tutti i componenti laici del CSM. Almeno tre nomi, in ogni caso, saranno riservati alle opposizioni, come da consuetudine.

