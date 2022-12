ANTONIO IANNONE (FDI): “ENTRO TRE MESI LO SPORT ENTRERA’ IN COSTITUZIONE”

“Grazie a tutti i senatori delle diverse forze politiche che hanno votato il mio disegno di legge per l’inserimento dell’attività sportiva nella nostra Carta Costituzionale. L’assenza di voti contrari, sia in Commissione che in Aula, testimonia la volontà di voler riconoscere il valore dell’intero mondo sportivo italiano. Lo sport è salute, è scuola di vita, è uno strumento che aiuta tutti, giovani e anziani. Entro tre mesi possiamo tagliare tutti insieme questo traguardo e costituzionalizzare il valore dello sport”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, primo firmatario del Disegno di Legge Costituzionale n 13 che modifica la Carta aggiungendo un comma all’articolo 33.

Share on: WhatsApp