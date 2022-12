LA CENA DEI SINDACI DELL’AGRO: INSIEME PER GLI AUGURI ED UNO SGUARDO AL FUTURO

I Sindaci dell’Agro, insieme, per una sera a cena, per uno scambio di auguri di Natale ma anche per guardare al futuro: ieri sera, a tavola, si sono ritrovati Paolo Di Maio, Sindaco di Nocera Inferiore, Giuseppe Canfora di Sarno, Michele Strianese di San Valentino Torio, Giorgio Marchese di Siano, Paola Lanzara di Castel San Giorgio, Cosimo Ferraioli di Angri, l’assessore Pietro Sessa di Pagani, Carmela Zuottolo di San Marzano sul Sarno. Mancavano all’appello – anche se non se conoscono i motivi – Cuofano di Nocera Superiore e Cristoforo Salvati di Scafati. Una semplice cena ? Oppure la nascita di un movimento politico territoriale che vada anche oltre le appartenenze partitiche ? Ah, saperlo…

Share on: WhatsApp