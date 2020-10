ELEZIONI COMUNALI 2021 A SALERNO. DA DOVE RIPARTE IL CENTRO DESTRA?

Da quando è entrata in vigore la legge per l’elezioni diretta del sindaco, a Salerno, il centro destra non ha mai toccato palla: l’unica volta che è stato necessario ricorrere al ballottaggio per la scelta del primo cittadino rimase fuori dalla contesa (De Luca – Andria, anno 2011). In tutte le altre occasioni nulla, se non addirittura una spaccatura in occasione delle ultime elezioni del maggio 2016. Ed ora ? Ci sarebbe tutto il tempo per avviare un percorso politico in città ma c’è davvero la volontà dei partiti di mettere in gioco simboli e credibilità in una competizione elettorale che, ad oggi, pare avere un esito già scontato ? Oppure ci si affiderà allo stratagemma delle liste civiche, per giocare sullo stesso terreno di De Luca & co?

Al momento la discussione non è stata neppure avviata e non si conoscono i tempi di un possibile confronto tra i responsabili provinciali di Fdi, Lega e Forza Italia, forse ancora impegnati a leccarsi le ferite per la tornata elettorale.