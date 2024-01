ELEZIONI EUROPEE 2024. SI VOTA SABATO 8 E DOMENIC 9 GIUGNO: LA NOVITA’

Per la prima volta in Italia seggi aperti di sabato con la seconda giornata di domenica: è questa la scelta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per le elezioni europee. Si voterà, dunque, sabato 8 e domenica 9 Giugno, con le scuole oramai chiuse, con il possibile accorpamento anche delle elezioni amministrative nella stessa finestra elettorale.

In entrambe le giornate, proprio per garantire un maggiore afflusso di elettori, i seggi resteranno aperti dalle 14:00 alle 22:00 nella giornata di sabato, dalle 7:00 alle 23:00, invece, domenica. Dalle 23:01 di domenica 9 Giugno partirà lo scrutinio delle Elezioni Europee, mentre, in caso di accorpamento delle Comunali, lo spoglio delle amministrative avrà inizio solo lunedi’ 10 giugno a partire dalle 14:00.,