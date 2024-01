TERZO MANDATO PER I SINDACO: ECCO CHI SONO I PRIMI CITTADINI IN PROVINCIA DI SALERNO

Non c’è solo Mimmo Volpe a Bellizzi: l’elenco dei sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti che, adesso, potranno anche candidarsi per il terzo mandato è abbastanza lungo, oltre che prestigioso.

Si parte, nella Valle dell’Irno, con il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che nel 2026 potrà, in tutta tranquillità, candidarsi per il terzo mandato, con una maggioranza che, fin da oggi, è pronto a seguirlo in una nuova avventura elettorale.

Stesso discorso, a Pellezzano, per il primo cittadino Francesco Morra, vincitore delle elezioni proprio nel 2023, eletto anche Consigliere Provinciale: Morra ci potrà riprovare, in base alla nuova normativa, anche nel 2028.

Si apre la strada del terzo mandato anche per il Sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara che, dopo la vittoria alle Comunali del 2022, aveva anche tentato, senza successo, la strada delle elezioni politiche con una candidatura alla camera dei Deputati.

Terzo mandato anche per l’ex Presidente della Provincia di Salerno, oggi Sindaco del Comune di San Valentino Torio, Michele Strianese il cui secondo mandato andrà a scadenza nel settembre del 2025.

Nella zona dei Picentini, infine, il terzo mandato spalanca le porte per una terza candidatura alla carica di Sindaco del primo cittadino di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano che, secondo qualcuno, potrebbe anche essere candidato alle prossime elezioni regionali.