BARONISSI, COMUNALI 2024. IL DOCUMENTO PER ANNA PETTA: IN 8 FIRMANO IL SOSTEGNO AL VICE SINDACO

C’è un documento ufficiale, sottoscritto da ben 8 tra consiglieri di maggioranza ed assessori, con il quale si sostiene la candidatura alla carica di Sindaco di Baronissi di Anna Petta. Come riportato dal quotidiano IL MATTINO, il documento è stato sottoscritto dagli assessori Alfonso Farina e Giuseppe Giordano, ma anche dai consiglieri comunali di maggioranza Giuseppe Pasquile, Carlo Gaiano, Mariachiara Barrella, Massimo Paolillo, Angela De Divitis e dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Sabatino. Una maggioranza chiara e netta che ha deciso di sostenere il nome di Anna Petta che, nella prossima settimana, aprirà, in maniera ufficiale, anche il suo Comitato Elettorale per avviare una campagna di ascolto di cittadini ed associazioni, in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo Giugno quando gli elettori di Baronissi saranno chiamati a scegliere il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale.

