NOCERA SUPERIORE. DANISI: “SERVIZIO BUS, GRAZIE A REGIONE. PER ALTRI SOLO MEDAGLIA DI CARTONE”

“Con grande tempestività e con immediata efficacia, la Regione Campania, grazie all’impegno del Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, ha predisposto un piano straordinario per la gestione del traffico a mezzo bus, dopo la chiusura della tratta ferroviaria Cava-Nocera per una frana provocata dalla pioggia dei giorni scorsi. In modo particolare, il Consigliere Cascone, insieme a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della crisi, da me sollecitato e accogliendo le richieste giunte da tantissimi cittadini di Nocera Superiore, ha ottenuto la realizzazione di una pensilina nel territorio del Comune di Nocera Superiore, per garantire ai pendolari ed agli studenti, una condizione dignitosa per l’attesa dei mezzi pubblici su gomma.” E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale di Nocera Superiore e Consigliere Provinciale Rosario Danisi.

“La soluzione prospettata ed attuata dalla Regione Campania”, continua Danisi, “al di là degli estemporanei tentativi da parte degli amministratori locali di apporsi l’ennesima medaglia in cartone in petto, è frutto di un lavoro veloce e rapido, portato avanti dagli Enti competenti, che hanno dato una risposta immediata ai bisogni dei cittadini. Dispiace, sinceramente, che qualcuno, senza averne titolo, abbia annunciato urbi et orbi, che l’installazione della pensilina sia merito proprio, quando, per decenza, avrebbe dovuto tacere o, al piu’, ringraziare i soggetti istituzionali che hanno trovato una soluzione al problema”

Share on: WhatsApp