EUROPEE 2024. IL PRESIDENTE DELL’ANCI DECARO PRONTO A CORRERE CON IL PARTITO DEMOCRATICO

Nella lista del Partito Democratico nel Collegio del Sud Italia ci sarà, quasi sicuramente, l’attuale Presidente dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Antonio Decaro, attuale Sindaco di Bari, giunto, pero’, al suo secondo mandato.

Decaro, che proprio di recente è stato ospite per una serie di iniziative in Campania ed in Provincia di Salerno, per la prossima tornata elettorale per le Europee, conta anche sul sostegno dei tanti sindaci del Partito Democratico che aderiscono, con i rispettivi comuni, all’Anci.