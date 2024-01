IMMA VIETRI (FDI): “DECRETO ANZIANI, CON GOVERNO MELONI NESSUNO VIENE LASCIATO INDIETRO”

“Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato in esame preliminare il Decreto legge sulla promozione di iniziative di inclusione sociale, di politiche per la sostenibilità e la flessibilità dei servizi di cura e di assistenza per le persone anziane. Uno stanziamento complessivo di più di 1 miliardo di euro per sostenere 14 milioni di anziani, le loro famiglie e chi li assiste”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali. “In particolare, tra le varie misure adottate, è prevista l’introduzione di una prestazione universale da 1.000 euro dedicata agli over80 non autosufficienti, che consentirà di far fronte al costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici, così come all’acquisto dei servizi forniti da imprese qualificate. Inoltre, l’assegno di accompagnamento che oggi è pari a 531,76 euro aumenterà fino a 1380 euro, da poter spendere per servizi, cura e assistenza”. “Con questo decreto, insomma, il Governo Meloni conferma la sua sensibilità e la sua vicinanza verso gli anziani più fragili e coloro che sono in una situazione di difficoltà economica e socio-sanitaria. Con Fratelli d’Italia nessuno verrà mai lasciato solo” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp