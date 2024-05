ELLY SCHLEIN E PIERO DE LUCA INSIEME, IN PIAZZA, A NAPOLI PER DIRE NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Abbiamo partecipato alla manifestazione nazionale “La via Maestra”, organizzata dalla CGIL e da altre centinaia di associazioni o organizzazioni giunte in Campania da tutta l’Italia, per dire NO ad un progetto del Governo Meloni che mette a rischio i servizi essenziali in sanità, scuola, politiche sociali al Sud.

Continueremo con una grande mobilitazione nel Paese per far sentire la nostra voce con tutte le forze, in Parlamento e in piazza, come oggi. Non permetteremo di rompere l’unità nazionale e indebolire il Paese.