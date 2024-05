BARONISSI. SINISCALCO DAL SUO CAMPER: “CONSULTA DELLE FRAZIONI ? E’ UNA NOSTRA IDEA”

“Le frazioni sono l’anima della nostra Baronissi: la consulta delle Frazioni sarà da noi istituita per garantire e promuovere, anche dopo il periodo elettorale, il confronto per il loro migliore sviluppo ed una concreta riqualificazione. Ancora una volta la sinistra propone una copia delle nostre proposte pur avendo avuto già 2 mandati per poterle pensare ed attuare!

E’ per noi fondamentale valorizzare le frazioni e ribadire il loro ruolo centrale nella nostra città, archiviando un decennio di totale disinteresse da parte dell’amministrazione uscente”. Il candidato del centrodestra unitario a Baronissi Tony Siniscalco rimarca la rilevanza delle frazioni nella sua proposta programmatica in vista della tornata elettorale dell’8-9 Giugno. “Dalle frazioni, infatti, ha

preso il via il nostro percorso di costruzione della proposta civica e politica con cui puntiamo a governare la nostra città. Abbiamo inteso avere con i cittadini un confronto diretto ed immediato, senza palchi ma parlando con i cittadini guardandoli negli occhi, ascoltando le esigenze di tutti senza monologhi dall’alto di un palco. Il nostro camper sta già da tempo girando per quartieri e frazioni con i nostri candati per proseguire una campagna di ascolto diretta. Per noi è necessario agire per evitare che le frazioni restino nel dimenticatoio. Non a caso, avevamo invitato, proprio in occasione dell’apertura della nostra campagna elettorale, i nostri avversari a partecipare a confronti pubblici nei diversi centri abitati della nostra Baronissi.