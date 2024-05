BARONISSI. IL PARTITO DEMOCRATICO CON PIERO DE LUCA IN PIAZZA CON ANNA PETTA

C’è il Pd, quello della Segreteria Provinciale di Salerno e del deputato Piero De Luca, accanto alla candidata sindaco di Baronissi Anna Petta. C’è e non si nasconde, non ha bisogno di farlo per una campagna elettorale, quella di Baronissi, dove il Pd ha avuto sempre un atteggiamento molto chiaro e cristallino: pieno sostegno ad Anna Petta, accanto alla quale c’è la lista di Partito, con tanto di simbolo ufficiale. Ed allora, per mantenere la linea della coerenza e della chiarezza, nel corso della prossima settimana, a Baronissi il Partito Democratico sarà in piazza accanto ad Anna Petta: lo farà con Piero De Luca, accompagnato, presumibilmente, dai sindaci del territorio, ma anche dai consiglieri regionali, dai consiglieri provinciali che sul Comune di Baronissi e sul futuro sindaco Anna Petta hanno riposto speranze e progetti che interessano non solo il centro della Valle dell’Irno ma anche tutta l’area vasta che va da Pellezzano fino a Mercato San Severino.

