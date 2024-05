CASTEL SAN GIORGIO. IL 28 ED IL 29 MAGGIO GLI ALUNNI A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE

Il 28 ed il 30 maggio prossimi, nell’ambito della progettualità “Anch’io sono la Protezione Civile”, dalle 10.30 in aula consiliare, sarà presentato ai ragazzi degli istituti comprensivi di Castel San Giorgio il nuovo strumento di protezione civile.

«Con il Comandante della polizia locale, il maggiore Giuseppe Contaldi, con gli assessori Antonia Salvati e Domenico Rescigno, incontreremo i nostri studenti per parlare loro di questo strumento importantissimo e

fondamentale di prevenzione e gestione dei rischi naturali in caso di calamità – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara – l’obiettivo è quello di trasmettere ai più giovani questo tipo di informazioni al fine di garantire la sicurezza e la tutela di tutti i cittadini.

Il nostro Comune è particolarmente attento alla prevenzione dei rischi e l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile va in questa direzione.

Grazie al grande lavoro svolto dal comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi e dall’assessore alla Protezione Civile, Domenico Rescigno,grazie anche alla Regione Campania e al finanziamento ottenuto, abbiamo messo a punto un Piano aggiornato, a misura di territorio, e che sarà condiviso con associazioni, cittadini e scuole della nostra città.

Abbiamo provveduto a stampare anche delle brochure che distribuiremo nelle scuole in modo da avere un Piano il più possibile conosciuto da tutti a partire proprio dai più giovani»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio.

Doppio appuntamento,dunque, nell’aula consiliare di Castel San Giorgio, martedì 28 maggio e giovedì 30 maggio, in modo da raggiungere il maggior numero di studenti, che accompagnati dalle docenti degli istituti comprensivi I.C.Rita Levi Montalcini e I.C.Lanzara , e dalle rispettive dirigenti scolastiche, prof.ssa Raffaella Capuano e prof.ssa Loredana Cervelli,incontreranno sindaco, assessori e comandante della polizia locale per una lezione di protezione civile.

