ENZO CIAMPI (M5S): “AIR CAMPANIA, GRAVE L’ALLARME LANCIATO DAI SINDACATI”

“Raccolgo le legittime preoccupazioni delle sigle sindacali relative alla direzione economica e finanziaria di Air Campania, che mostra numerosi punti oscuri in merito alla gestione della manutenzione, del parco veicoli e degli impianti. A ciò si aggiunga il controverso provvedimento relativo allo scorrimento di tre unità sulla graduatoria di Caserta-Napoli, che discrimina lavoratori di altre residenze aziendali. Da tempo come Movimento 5 stelle denunciamo le inefficienze di Air Campania, che non riesce a organizzare ad Avellino una linea per Roma e Afragola (capolinea Alta Velocità) degna di questo nome, e che avrebbe bisogno di investire notevolmente su pensiline e ambienti chiusi per l’attesa delle corse”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

“Invito De Luca e la sua amministrazione a intervenire con una strategia chiara sul futuro della partecipata – conclude Ciampi – coinvolgendo tutti i soggetti interessati e rivedendo, una volta per tutte, l’intero sistema di trasporti regionale che fa acqua da tutte le parti”.