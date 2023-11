EUROPEE 2023. L’INCOGNITA ALDO PATRICIELLO: TRA LEGA, FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA

Quando mancano poco piu’ di 7 mesi all’appuntamento con le prossime elezioni Europee, non si conosce, ancora, il destino politico dell’attuale europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello. Allontanatosi, a quanto pare, dal partito degli azzurri -. assente anche alla manifestazione di Paestum a fine settembre – Patriciello, importante imprenditore del settore della sanità privata, viene indicato, nelle ultime settimane, molto vicino alla Lega di Matteo Salvini. Non è escluso che lo stesso Patriciello possa avviare delle trattative con Fratelli d’Italia, anche se il partito di Giorgia Meloni non ha steso tappeti rossi all’attuale europarlamentare per un suo eventuale ingresso in Fdi. Resta, pero’, sempre aperta la strada che lo vedrebbe candidato, per la quarta volta consecutiva, con Forza Italia alle elezioni Europee. Quello di Patriciello, in poche parole, assomiglia ad un vero e proprio rebus politico.

