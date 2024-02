EUROPEE 2024. AZIONE, NOVITA’ IN ARRIVO. ED, INTANTO, PITTELLA PRONTO A RINUNCIARE ALLA CANDIDATURA

Ci sono importanti novità in arrivo all’interno di Azione, soprattutto in Regione Campania dove c’è una particolare attenzione in vista della prossima tornata con le Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno. Dalla Basilicata, proprio nelle ultime ore, è giunta la voce di una possibile rinuncia alla candidatura da parte di Gianni Pittella, oggi Sindaco di Lauria, dopo la lunga esperienza tra Europarlamento e Parlamento Europeo. In pole position c’era e resta Giuseppe Ferrandino, europarlamentare in carica, eletto nella lista del Partito Democratico nel 2019, transitato, nel corso dell’ultimo anno, all’interno di Azione. Lontana, almeno per il momento, anche l’ipotesi della candidatura di Luigi Bosco, ex Consigliere Regionale della Campania, coinvolto in una indagine giudiziaria dai contorni ancora poco chiari. Attorno ad Azione, pero’, si muove l’interesse di tanti esponenti politici, pronti ad una candidatura per le Europee: l’imminente intesa con Piu’ Europa, infatti, darebbe la garanzia di superamento della soglia del 4% e quindi l’accesso alla distribuzione dei seggi. E’ questa la ragione per la quale alcuni attendono, prima di annunciare un passaggio di casacca ed una candidatura per le elezioni dell’8 e 9 Giugno proprio con il partito di Carlo Calenda.

Share on: WhatsApp