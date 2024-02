MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “CARNEVALE E SAN VALENTINO, CI CONFERMIAMO CITTA’ DEGLI EVENTI”

Mercato San Severino si conferma il Comune degli Eventi: dopo i tantissimi appuntamenti del cartellone natalizio che hanno portato, in città, numerosi ospiti provenienti da tutta la Valle dell’Irno e non solo, adesso il nostro Comune si prepara a salutare con alcune importanti iniziative il Carnevale 2024 ed anche San Valentino. L’obiettivo condiviso di tutta l’Amministrazione Comunale è, infatti, quello di creare le condizioni per una crescita economica della nostra comunità, attraverso eventi che possano attirare il maggior numero di visitatori. Si comincia domenica 11 Febbraio con la tradizionale sfilata dei Carri di Carnevale che, a partire dalle 17:00, riempirà di colori, musica e coriandoli le principali strade della nostra Città: si rinnova un appuntamento, promosso dall’Associazione Il gabbiano, tanto atteso dai piu’ piccoli che coinvolge, pero’, le associazioni ed i territori di tutta Mercato San Severino. A partire, invece, da lunedi’ 12 Febbraio, ci sarà la novità: iniziano gli appuntamenti con il Borgo degli Innamorati, una manifestazione dedicata a San Valentino, la giornata degli Innamorati, che, attraverso un curato sistema di luci dedicate ed eventi particolari, punta a trasformare il centro storico di Mercato San Severino nel luogo preferito per una passeggiata in una atmosfera magica e romantica. All’interno del cartellone del Borgo degli Innamorati sono previsti anche alcuni appuntamenti unici, organizzati con il forum della gioventù e l’associazione il gabbiano, come il Ballo in Maschera, in programma per il 12 Febbraio, l’Aperitivo in Maschera, in calendario per il 13 Febbraio, per chiudere con la visita delle Scuole al Borgo degli Innamorati, prevista proprio per il 14 Febbraio. “Stiamo portando avanti”, sottolinea Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino, “una programmazione di eventi che sia in grado di valorizzare la vocazione commerciale della nostra città che, da qualche mese, puo’ anche contare sulla nuova veste urbanistica di parte di Corso Diaz, particolarmente apprezzata durante le festività natalizie”.

