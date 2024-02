ROSSELLA SESSA (FI): “GOVERNO ISTITUISCE GARANTE DISABILI, ORA IN CAMPANIA NUOVI RESPONSABILI PROVINCIALI”

“Il Consiglio dei Ministri ha approvato la istituzione del Garante per le persone con disabilità con il compito di concretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale. Affermare i diritti, parlare di inclusione significa ascoltare gli anziani; prestare attenzione alle esigenze degli studenti; rendere effettiva la parità tra donne e uomini: nella società, nel lavoro, nel carico delle responsabilità familiari. Per tale motivo, in accordo con il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, si procederà all’individuazione di un responsabile per ogni provincia dell’intera regione al fine di rendere l’inclusione un fatto e non un’idea.”

Lo annuncia Rossella Sessa, Responsabile Regionale di Forza Italia per la disabilità e l’inclusione.

Intanto Giovedi’ 8 Febbraio a Roma, dalle 14:00 alle 18:00, nella sala dei Gruppi Parlamentari, è in programma una riunione nazionale del Dipartimento per le Disabilità di Forza Italia, nel corso della quale si discuterà di novità normativa, a cominciare proprio dal Garante Nazionale per la Disabilità. “Sarà un’occasione importante di confronto”, continua Rossella Sessa, “con tutto il Dipartimento Nazionale di Forza Italia per le Disabilità, per verificare come, nelle diverse regioni d’Italia, vi sia una profonda differenza nell’approccio al delicato tema che interessa milioni di famiglie italiane”.