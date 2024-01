EUROPEE 2024. DALLA CAMPANIA SI SPINGE PER LA CANDIDATURA DI LUCIA FORTINI NEL PD

C’è il nome di una donna, quello dell’attuale assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini, nel memorandum che il Pd della Campania ha fatto pervenire, per le vie brevi, al Commissario Regionale Misiani in vista della composizione delle liste per le Europee del prossimo giugno. L’assessore Fortini, da tempo impegnata in un vero e proprio tour in tutta la Regione Campania nella diverse realtà della formazione, potrebbe essere il nome sul quale De Luca punta per avere una propria rappresentanza all’interno della lista del Partito Democratico nel Collegio Sud Italia. Nei giorni scorsi era circolato anche il nome dell’ex parlamentare Lello Topo che, non è da escludere, potrebbe anche giocare in abbinata con la stessa Fortini su tutto il territorio della Regione Campania.

