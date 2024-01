PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

“I miei 7 colleghi consiglieri provinciali del Partito Democratico, insieme al Presidente della Provincia Franco Alfieri, d’intesa con l’Onorevole Piero De Luca e con il Segretario Provinciale Enzo Luciano, nel pomeriggio di oggi, mi hanno indicato, all’unanimità, come loro Capogruppo a Palazzo Sant’Agostino. Inoltre il Presidente Alfieri mi ha, anche, conferito le deleghe alla Cultura ed alla Valorizzazione dei Beni Museali, che, negli ultimi due anni, ho già avuto ed esercitato.”

Lo scrive il neo Capogruppo del Partito Democratico in Provincia di Salerno Francesco Morra.

Ero e continuo ad essere convinto che la nostra Provincia ha un patrimonio culturale e museale enorme ed importante, che, insieme ad altri fattori, puo’ diventare attrattore di flussi turistici e volano per l’economia del settore. Ringrazio quanti hanno riposto fiducia nella mia persona, dandomi, lo scorso 20 Dicembre, un importante consenso elettorale. Grazie al Presidente Alfieri, con il quale da tempo condividiamo in Provincia un percorso amministrativo e politico, come anche i colleghi consiglieri provinciali, ai quali rivolgo anche un sincero augurio di buon lavoro.