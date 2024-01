PIETRO COSTABILE (GIOVANI FI): “IN PROVINCIA MAGGIORE TUTELA PER ANIMALI DOMESTICI”

In attesa di partecipare al congresso provinciale del partito che si terrà domenica 28/01 al Polo Nautico, Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Salerno per Forza Italia Giovani, avvia un nuovo progetto che vede coinvolti gli animali ed il loro legame con il genere umano nel giorno di San’Antonio Abate, protettore degli animali:

“Vogliamo iniziare il 2024 celebrando il rapporto con gli animali, compagni importanti di vita, di crescita, simbolo di una sensibilità sempre più rara che abbiamo il compito di preservare ed anzi favorire anche attraverso iniziative territoriali che ne sottolineino l’importanza. Lo abbiamo fatto negli ultimi anni a Cava de Tirreni, dove l’attivissimo coordinamento cittadino locale ha già effettuato due raccolte fondi in favore di un’associazione locale che cura un canile, e guardiamo favorevolmente ad iniziative come quella che ha interessato il Comune di Rapallo, in Liguria, dove il sindaco Carlo Bagnasco ha inaugurato una statua realizzata da privati e rappresentante un cane meticcio. Un simbolo, un riconoscimento agli animali è un atto dovuto a fronte delle tante violenze contro di essi ultimamente comparse sui giornali e commesse in più parti d’Italia.

La nosta prima proposta: la provincia di Salerno istituisca una struttura permanente di salvaguardia e tutela dell’animale, rafforzi i controlli contro l’abbandono, costituisca un organo permanente di confronto con tutte le associazioni che ad oggi, in maniera volontaria, si prendono cura di loro. Sarebbe un primo segnale incoraggiante per il futuro”