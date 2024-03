EUROPEE 2024. FRATELLI D’ITALIA E L’ATTESA PER LA CANDIDATURA DI GIORGIA MELONI

In casa FDI, oramai, non si parla d’altro: Giorgia Meloni sarà candidata alle prossime elezioni Europee ? Sempre piu’ probabile che cio’ accada, tanto che per l’annuncio circola già una data, quella del prossimo 28 aprile quando a Pescara si terrà una convention nazionale del partito del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Meloni candidata, secondo tutti i sondaggisti, significa almeno 2 punti percentuali in piu’ per Fratelli d’Italia. Una cifra che, messa nel calderone dei consensi ottenuti in tutta Italia, potrebbe portare ad ottenere 2 o 3 seggi in piu’, rispetto alla quota 27 che, oggi, viene considerata alla portata di Fdi.

La candidatura di Giorgia Meloni, capace di creare maggiore entusiasmo all’interno degli elettori, comprimerà anche le candidature rosa di Fratelli d’Italia ? Ancora presto per dirlo, anche se le scelte sui nomi da inserire in lista potrebbe subire qualche cambiamento proprio per la presenza tra i candidati del leader del partito.