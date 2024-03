EUROPEE 2024. IL SONDAGGIO DI NOTO PER TUTTI I PARTITI CON O SENZA I LEADER IN CAMPO

Nel SONDAGGIO di ‘Noto Sondaggi’, realizzato per Porta a Porta, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27%. Noto ha testato anche il partito di Giorgia Meloni nella eventualità che la Premier si candidi come capolista in tutte le circoscrizioni: in questo secondo caso Fdi crescerebbe di due punti raggiungendo il 29%. Secondo partito il Pd con il 19.5% che, con la candidatura del suo segretario Schlein, salirebbe al 20.5%. Il Movimento 5 Stelle, il cui presidente Conte ha dichiarato di non candidarsi, otterrebbe il 16.5%. La Lega di Salvini sarebbe testata all’8% ma con le candidature dei leader scenderebbe al 7.5%. Poi c’è Forza Italia, che dal 7.5% con la candidatura di Tajani salirebbe all’8%. Verdi e Sinistra è testata al 4% ma scenderebbe al 3.5% con i leader candidati. Azione di Calenda passerebbe dal 3.5 al 3% (con candidatura leader). Poi +Europa al 3.5% e Italia Viva che non subirebbe alcuna variazione e si attesterebbe al 3% anche con la dichiarata candidatura in tutte le circoscrizioni del suo leader Matteo Renzi. Infine Noi Moderati, che da 2 scenderebbe all’1.5% (con candidatura leader). Le eventuali candidature alle elezioni europee dei leader – Meloni, Schlein Tajani e Renzi – avrebbero l’effetto di portare più elettori al voto. Un più 6%, portando la stima dei votanti dal 49 al 55%.

