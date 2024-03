SCAFATI. IL SINDACO PASQUALE ALIBERTI: “LA VICENDA DI ENRICO COSCIONI E’ SOLO POLITICA”

“Su Coscioni il tema non è giudiziario e sbaglia chi si incammina in questo campo. Il primario, braccio destro di De Luca è fra gli autori

del disastro Sanità in Campania. Enrico Coscioni è stato ed è la persona che il Governatore più ascolta sulla sanità. E’ il principale responsabile della crisi della Torre cardiologica di Salerno: la cardiochirurgia di Salerno era eccellenza, ora è in crisi irreversibile.”

Lo scrive Pasquale Aliberti, Sindaco del Comune di Scafati.

Ha lavorato per smantellare un reparto e cacciare, lo hanno detto i diretti interessati, i più bravi. Come consigliere è responsabile delle liste d’attesa non più sostenibili, è responsabile dei viaggi della speranza fuori Regione, è responsabile delle leggerezze fatte durante la fase Covid. E’ fra i responsabili anche del disastro di Scafati e di anni di immobilismo sulla struttura, è fra quelli che non hanno contribuito alla riorganizzazione della rete. Pertanto la vicenda di Coscioni è tutta politica: è perno centrale della squadra di De Luca, in calce ai disastri della sanità campana c’è sempre la sua firma (politica). Queste sono anche le ragioni per le quali ritengo inopportuna la sua guida dell’Agenas”.