EUROPEE 2024. PER IL PD ELLY SCHLEIN PUNTA SULL’EX PARLAMENTARE SANDRO RUOTOLO

Ci sarà Sandro Ruotolo – probabilmente come capolista – nel Partito Democratico nel Collegio Sud Italia per la prossima tornata elettorale delle Europee. La voce, da qualche giorno, soprattutto a Napoli, circola con insistenza anche perchè le manovre di posizionamento dei vari candidati sono già iniziate. In Campania, dunque, potrebbero essere addirittura quattro i nomi presenti nel Pd: Ruotolo, appunto, poi Lello Topo, insieme agli uscenti che sono Franco Roberti e Pina Picierno, insieme ad Andrea Cozzolino le cui vicende giudiziarie sembrano, al momento, pregiudicare un suo ritorno in campo per l’appuntamento delle elezioni del 9 Giugno 2024.

