SALERNO. IL 30 MAGGIO TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE: ECCO GLI ARGOMENTI

Si comunica che è convocato il Consiglio Comunale di Salerno, per il giorno 30.05.2023, alle ore 9.00 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione Verbale Seduta Del 28.04.2023

2. Interrogazioni ed Interpellanze

3. Approvazione Schema Di Rendiconto Della Gestione Dell’esercizio 2022 E Della Relazione Illustrativa Della Giunta Ai Sensi Dell’articolo 151 Comma 6 Del D.Lgs. 267/2000. Dgc N. 120/2023

4. Variazione Aliquota Addizionale Irpef

5. Determinazione Tariffe Tari

6. Aliquote Imu 2023

7. Istituzione Diritti Di Imbarco

8. Ripristino Preesistente Destinazione D’uso Piazzetta Cerenza – Dgc 152/2023

9. Aggiornamento Del Piano Delle Alienazioni E Valorizzazioni Del Patrimonio Comunale- Agg 2023-2025 Dgc 154/2023

10. Permesso Di Costruire In Deroga Agli Strumenti Urbanistici Per La Realizzazione Di Due Tettoie Pertinenziali Al Complesso Parrocchiale Sito In Via Valerio Laspro N. 8.

11. Programma Integrato E Coordinato Di Interventi Per La Riqualificazione Urbanistico-Ambientale E Rivitalizzazione Socio-Culturale Dei Rioni Collinari. Intervento Denominato “Lotto B) – Nuovo Intervento Di E.R.P. Matierno – Opere Di Urbanizzazione Primaria” Cessione Del Manufatto Nuova Cabina Enel Ed Area Di Sedime Ad E-Distribuzione S.P.A.– Dgc N. 151/2023.