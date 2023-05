OSPEDALE DI SALERNO TRA I 12 PEGGIORI D’ITALIA. IMMA VIETRI (FDI): “COSA DICE ADESSO COSCIONI?”

“Tra i dodici ospedali peggiori d’Italia, quattro sono campani, compreso il Ruggi d’Aragona di Salerno, da cui ogni settimana si apprendono le dimissioni di qualche illustre medico.

A mettere un nuovo bollino rosso sulla gestione della sanità campana non è un partito di opposizione ma l’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che, paradossalmente, oggi è guidata da Enrico Coscioni. Ci aspettiamo che, almeno all’ente presieduto dal suo fedelissimo, il presidente De Luca fornisca una risposta”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Siamo certi che, però, anche in questo caso, il governatore della Campania preferirà nascondere il suo ennesimo fallimento nelle politiche di gestione della sanità campana. D’altronde lui è un esperto nel criticare gli altri senza assumersi mai le proprie responsabilità. Per fortuna, i campani sanno bene a chi sono da attribuire i tanti disastri nella sanità” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp