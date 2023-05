EUROPEE 2024. SI VA VERSO IL VOTO PER IL 9 GIUGNO: IPOTESI ACCORPAMENTO PROVINCIALI

La data per le Elezioni Europee 2024, che nell’arco di qualche giorno si devono celebrare in tutti i paesi dell’Unione, dovrebbe essere già fissata e da qualche tempo si parla di domenica 9 Giugno. Poco meno di un anno di campagna elettorale per gli europarlamentari uscenti ma anche per gli aspiranti candidati che dovranno lavorare sui macro-collegi del Nord Italia, Centro Italia, Isole e Sud Italia. E proprio in quest’ultimo collegio, dove vengono eletti ben 18 europarlamentari, sono iniziate le grandi manovre dei partiti e dei candidati all’Europarlamento. Solo elezioni europee ? Probabile che in Italia l’appuntamento con l’elezione del nuovo Parlamento Europeo coincida con le Provinciali: a Giugno, infatti, si tornerà al voto popolare per l’elezione dei Presidenti delle Province e dei Consiglieri Provinciali, dal 2012, dopo la Riforma Del Rio, eletti solo dai sindaci e dai consiglieri provinciali con il sistema elettorale di secondo livello.

