PROVINCIALI 2024. NEL PARTITO DEMOCRATICO SI ATTENDE LA DECISIONE DI ALFIERI: SINDACO O PRESIDENTE?

Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio, esponente del Partito Democratico, non ha ancora, in maniera ufficiale, sciolto la riserva sulla scelta di candidarsi alle prossime elezioni Provinciali alla carica di Presidente. La ragione è legata non solo ai vincoli che la nuova legge elettorale per le Provinciali imporrà ai sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti ma anche al fatto che, in contemporanea, Alfieri sarà impegnato, a Capaccio, per le Comunali e per ottenere il secondo mandato dopo aver guidato, sempre da sindaco, Torchiara prima ed Agropoli poi. Alfieri, dunque, deve decidere e dalla sua scelta dipenderanno anche le successive mosse del Partito Democratico della Provincia di Salerno per la individuazione di un candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno.

